Сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже в июле заключили 189 000 клиентов
Срочный рынок Московской биржи в июле 2025 г. продемонстрировал рост по ключевым показателям. Как сообщила биржа, общий объем операций составил 10 трлн руб., что на 49% больше результата за аналогичный период прошлого года (6,7 трлн руб.). Число клиентов, заключавших сделки с фьючерсами и опционами, составило 189 000 человек, что также значительно выше прошлогоднего уровня (129 000). Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 54%.
В структуре операций физлиц 34% пришлось на товарные фьючерсы и опционы, еще по 33% – на валютные и фондовые деривативы (на акции и индексы). Вечерняя торговая сессия обеспечила 12% от совокупного оборота срочного рынка, утренняя – 5%.
Среди наиболее популярных инструментов у физлиц по итогам месяца – квартальные и бессрочные фьючерсы на валютные пары «доллар/рубль» (Si, USDRUBF) и «юань/рубль» (CNY, CNYRUBF), фьючерсы на газ Генри Хаб (NG), индекс Мосбиржи (IMOEX, MXI), индекс гособлигаций RGBI, а также на драгметаллы – серебро (SILV) и золото (GOLD).
Фьючерсы на RGBI вошли в топ-10 инструментов по открытым позициям физических лиц на фоне смягчения денежно-кредитной политики и оживления на рынке ОФЗ. В июле ими торговали почти 13 000 клиентов – максимальный показатель с момента запуска инструмента.
Существенно вырос интерес и к фьючерсам на платину и палладий. Среднедневной объем торгов по PLT и PLD превысил 6 млрд и 4 млрд руб. соответственно – это рекорд с момента старта контрактов в 2009 г.
Срочный рынок Московской биржи остается крупнейшей торговой площадкой России и Восточной Европы для операций с производными финансовыми инструментами. На нем представлено более 150 фьючерсных контрактов и опционов на фондовые индексы, акции, валюты, металлы, энергоресурсы, товары и процентные ставки.
6 августа сообщалось, что физлица в июле вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 230 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за тот же месяц прошлого года.