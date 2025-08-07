Сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже в июле заключили 189 000 клиентов

Срочный рынок Московской биржи в июле 2025 г. продемонстрировал рост по ключевым показателям. Как сообщила биржа, общий объем операций составил 10 трлн руб., что на 49% больше результата за аналогичный период прошлого года (6,7 трлн руб.). Число клиентов, заключавших сделки с фьючерсами и опционами, составило 189 000 человек, что также значительно выше прошлогоднего уровня (129 000). Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 54%.