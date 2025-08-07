Рост рынка акций ускорился до 4% на фоне возможной встречи Путина и Трампа
Рублевый индекс Мосбиржи к 11:22 мск рос на 4,56% до 2890,69 пункта, хотя до публикации новостей был равен 2844,74. Индекс РТС рос в том же темпе. По данным на 11:26, он составил 1134,22.
7 августа Ушаков рассказал, что место встречи Путина и Трампа уже согласовано, но пока неизвестно, сколько времени займет ее подготовка. Он отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов.
Помощник президента также подчеркнул, что на встрече Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которая прошла 6 августа в Кремле, последний затрагивал тему трехсторонней встречи российского, украинского и американского президентов. Российская сторона оставила такое предложение без комментария и предложила сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.