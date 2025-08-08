«СПБ биржа» обновила рекорд по объему сделок с российскими ценными бумагами
Рекордным количеством сделок с российскими ценными бумагами в основную сессию торгов на «СПБ бирже» стало 2 608 859 операций 7 августа, сообщила пресс-служба площадки.
В денежном выражении такое количество сделок оказалось равным 11,68 млрд руб. Предыдущий рекорд был установлен 28 июля на уровне 2,2 млн операций. Еще ранее исторически наибольшим количеством сделок с бумагами российских компаний было 1,45 млн штук 21 июля.
В июле объем сделок на «СПБ бирже» в стоимостном выражении увеличился на 4,92% в сравнении с показателем июня 2025 г. и достиг 133,52 млрд руб. В этом месяце за выходные участники рынка заключили 4,95% сделок от общего объема торгов за месяц. Их сумма составила 6,61 млрд руб. В будние дни объем торгов по средним показателям составлял 5,52 млрд руб.