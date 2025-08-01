Объем торгов акциями российских компаний на СПБ бирже вырос на 5% за месяц
В июльские выходные дни инвесторы заключили 4,95% сделок от общего объема торгов за месяц на сумму 6,61 млрд руб. В среднем в будние дни объем торгов составлял 5,52 млрд руб. Показатель уменьшился на 0,66% в сравнении с июнем (5,55 млрд руб.). При этом сумма сокращается на 1,1 млрд руб. с учетом выходных дней (4,45 млрд руб.).
В количественном выражении объем сделок на СПБ бирже увеличился до 21,48 млн. Рост составил 53,33% в сравнении с результатом на июнь (14,01 млн сделок). Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов также за месяц увеличилось на 66,67% до 558 200.
С 19 июля СПБ биржа начала торги по выходным с акциями еще 34 компаний. Всего их стало 150. Среди новых ценных бумаг на торгах появились акции ПАО «Куйбышевазот» (KAZT), ПАО «Фармсинтез» (LIFE), ОАО «Белон» (BLNG) и др. Кроме того, 29 ценных бумаг стали доступны для инвесторов в вечернюю дополнительную сессию.