Объем торгов акциями российских компаний на СПБ бирже вырос на 5% за месяц

В июльские выходные дни инвесторы заключили 4,95% сделок от общего объема торгов за месяц на сумму 6,61 млрд руб. В среднем в будние дни объем торгов составлял 5,52 млрд руб. Показатель уменьшился на 0,66% в сравнении с июнем (5,55 млрд руб.). При этом сумма сокращается на 1,1 млрд руб. с учетом выходных дней (4,45 млрд руб.).