Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Для инвесторов на «СПБ бирже» станут доступны еще 34 акции в выходные с 19 июля

Ведомости

С 19 июля список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни инвесторам «СПБ биржи», будет включать 150 акций российских компаний, сообщили на сайте площадки. С 34 из них ранее нельзя было заключать сделки.

Среди новых ценных бумаг на торгах появятся акции ПАО «КуйбышевАзот» (KAZT), ПАО «Фармсинтез» (LIFE), ОАО «Белон» (BLNG) и др. Кроме того, 29 ценных бумаг станут доступными для инвесторов в вечернюю дополнительную сессию. Ценные бумаги компаний «Нижнекамскнефтехим» (NKNCP), «Алкогольная группа Кристалл» (KLVZ), «Группа компаний РБК» (RBCM), «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (UWGN), «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (VSMO) уже были в этом списке.

В конце июня биржа также сообщала о намерении начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами. Такое решение уже одобрил комитет по развитию рынков «СПБ биржи». Тогда же представители площадки указывали, что все расчеты будут происходить внутри «СПБ банка» без предусмотрения иных способов. Планы касались торгов в основную сессию с 10:00 до 19:00 мск. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных