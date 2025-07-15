Для инвесторов на «СПБ бирже» станут доступны еще 34 акции в выходные с 19 июля
С 19 июля список ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни инвесторам «СПБ биржи», будет включать 150 акций российских компаний, сообщили на сайте площадки. С 34 из них ранее нельзя было заключать сделки.
Среди новых ценных бумаг на торгах появятся акции ПАО «КуйбышевАзот» (KAZT), ПАО «Фармсинтез» (LIFE), ОАО «Белон» (BLNG) и др. Кроме того, 29 ценных бумаг станут доступными для инвесторов в вечернюю дополнительную сессию. Ценные бумаги компаний «Нижнекамскнефтехим» (NKNCP), «Алкогольная группа Кристалл» (KLVZ), «Группа компаний РБК» (RBCM), «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (UWGN), «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (VSMO) уже были в этом списке.
В конце июня биржа также сообщала о намерении начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами. Такое решение уже одобрил комитет по развитию рынков «СПБ биржи». Тогда же представители площадки указывали, что все расчеты будут происходить внутри «СПБ банка» без предусмотрения иных способов. Планы касались торгов в основную сессию с 10:00 до 19:00 мск.