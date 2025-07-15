Для инвесторов на «СПБ бирже» станут доступны еще 34 акции в выходные с 19 июля

В конце июня биржа также сообщала о намерении начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами. Такое решение уже одобрил комитет по развитию рынков «СПБ биржи». Тогда же представители площадки указывали, что все расчеты будут происходить внутри «СПБ банка» без предусмотрения иных способов. Планы касались торгов в основную сессию с 10:00 до 19:00 мск.