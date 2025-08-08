Индекс гособлигаций превысил 120 пунктов впервые с 2024 года
Индекс российских гособлигаций Мосбиржи (RGBI) поднялся на 0,36% (до 120,2 пункта на 14.20 мск) по сравнению с уровнем закрытия 7 августа, следует из данных Московской биржи. Последний раз индекс RGBI достигал отметки в 120 пунктов 16 февраля 2024 г.
Спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) вырос на фоне серии недель инфляции и, как следствие, ожидания скорого снижения ключевой ставки Банком России, пояснил «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. В июне – июле на двух заседаниях ЦБ общим итогом снизил ставку с 21 до 18% годовых.
«При этом рынок уже заложил в цены оптимистичный сценарий по ставке, поэтому дальнейший рост индекса, вероятно, будет ограничен. Рынок сейчас перенасыщен ожиданиями позитивной динамики», – считает Бороданов.
По словам Бороданова, в долгосрочной перспективе (до конца III-IV квартала) «Финам» ожидает практически исключительно положительной динамики в индексе ОФЗ. Но в случае короткого прогнозирования динамика индекса, вероятно, будет более разнонаправленной, считает аналитик. Это может быть связано с новостями о дефляции, падением на фоне геополитики, а также новыми предложениями со стороны Минфина, указывает Бороданов.
27 сентября 2024 г. индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже 102 пунктов впервые с марта 2022 г. (тогда он достигал минимального значения в 102,45 п.), писали «Ведомости». А в марте 2025 г. впервые с мая 2024 г. индекс поднялся выше 111 пунктов.
Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI является основным индикатором рынка российского госдолга. По состоянию на 8 августа 2025 г. в индекс входят 26 гособлигаций (наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более одного года).