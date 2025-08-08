Индекс гособлигаций превысил 120 пунктов впервые с 2024 года

По словам Бороданова, в долгосрочной перспективе (до конца III-IV квартала) «Финам» ожидает практически исключительно положительной динамики в индексе ОФЗ. Но в случае короткого прогнозирования динамика индекса, вероятно, будет более разнонаправленной, считает аналитик. Это может быть связано с новостями о дефляции, падением на фоне геополитики, а также новыми предложениями со стороны Минфина, указывает Бороданов.