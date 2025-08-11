Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи впервые с апреля превысил 3000 пунктов

Ведомости

На утренней торговой сессии индекс Мосбиржи впервые с 28 апреля 2025 г. превысил отметку в 3000 пунктов. По данным площадки, индекс IMOEX2 на пике вырос на 2,78% и достиг 3005,78 пункта к 7:27 мск.

Среди лидеров роста – «Полюс» (+3,78%), ПАО «Юнипро» (+2,81%), «Совкомфлот» (+2,7%), EN+group (+2,66%) и Московский кредитный банк (+2,47%).

Резкий рост последовал за сообщениями о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске. О переговорах 8 августа объявил американский лидер, а позже информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, встреча пройдет на территории, которая до 1867 г. принадлежала России. Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин в беседе с «Ведомостями» отметил, что выбор места можно объяснить как историческим, так и практическим значением Аляски для двух стран.

Читайте также:Чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных