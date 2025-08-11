Индекс Мосбиржи впервые с апреля превысил 3000 пунктов
Среди лидеров роста – «Полюс» (+3,78%), ПАО «Юнипро» (+2,81%), «Совкомфлот» (+2,7%), EN+group (+2,66%) и Московский кредитный банк (+2,47%).
Резкий рост последовал за сообщениями о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске. О переговорах 8 августа объявил американский лидер, а позже информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, встреча пройдет на территории, которая до 1867 г. принадлежала России. Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин в беседе с «Ведомостями» отметил, что выбор места можно объяснить как историческим, так и практическим значением Аляски для двух стран.