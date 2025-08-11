Индекс Мосбиржи впервые с апреля превысил 3000 пунктов

По словам Ушакова, встреча пройдет на территории, которая до 1867 г. принадлежала России. Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин в беседе с «Ведомостями» отметил, что выбор места можно объяснить как историческим, так и практическим значением Аляски для двух стран.