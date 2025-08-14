Стоимость биткойна достигла рекордного значения в $123 800
Курс биткойна обновил исторический рекорд и, по данным на 6:06 мск 14 августа, достиг значения $123 866, следует из данных торговой площадки Binance. Ночью стоимость превысила рекордные $123 500.
За сутки цена криптовалюты увеличилась более чем на 3,7%.
Предыдущий рекорд был поставлен 14 июля. Биткойн тогда превысил отметку $123 000 (+3,79%). В тот же день стоимость криптовалюты впервые в истории поднялась выше $120 000.
В начале 2024 г. цена самой популярной криптовалюты на бирже не превышала $50 000.