ЦБ обнаружил нарушения при торговле акциями «Ашинского метзавода»
ЦБ уличил члена совета директоров «Ашинского метзавода» Михаила Папкина в использовании инсайдерской информации при торговле акциями компании. Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным Банка России, 9 августа 2024 г. Папкин участвовал в заседании совета директоров, где обсуждались вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и выплате дивидендов. В тот же день он приобрел акции AMEZ.
12 августа эмитент публично объявил о решении рекомендовать дивиденды в размере 77 руб. на акцию – первые за более чем 20 лет. После публикации котировки компании резко выросли, что привело к введению дискретного аукциона.
С 13 по 19 августа Папкин продал бумаги по более высокой цене, получив прибыль, говорится в сообщении регулятора. ЦБ пришел к выводу, что он «неправомерно использовал инсайдерскую информацию».