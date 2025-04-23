ЦБ нашел нарушения в использовании инсайдерской информации

Он использовал полученную во время исполнения должностных обязанностей информацию о размере предстоящих дивидендов за 2022 г., который превышал ожидания инвесторов. Он «значительно увеличил свою позицию в акциях эмитента», а затем продал ценные бумаги и получил прибыль. Всего зафиксировано 185 его сделок по покупке и продаже обыкновенных и привилегированных акций.