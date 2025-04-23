ЦБ нашел нарушения в использовании инсайдерской информации
Начальник центра по работе с инвесторами одного из эмитентов Московской биржи получил предписание от Банка России после проверки использования инсайдерской информации, говорится в сообщении Центробанка.
Он использовал полученную во время исполнения должностных обязанностей информацию о размере предстоящих дивидендов за 2022 г., который превышал ожидания инвесторов. Он «значительно увеличил свою позицию в акциях эмитента», а затем продал ценные бумаги и получил прибыль. Всего зафиксировано 185 его сделок по покупке и продаже обыкновенных и привилегированных акций.
«Данные действия квалифицируются Банком России как нарушение запрета на использование инсайдерской информации, установленного п. 1 ч. 1 ст. 6 федерального закона № 224-ФЗ1», – отмечается в сообщении.