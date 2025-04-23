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Банк России составил первый список банков по числу жалоб на кредитование

Ведомости

Центробанк (ЦБ) составил первый список банков на основе числа жалоб на кредитование, сообщается на сайте регулятора.

В рейтинг включены банки, обладающие розничным кредитным портфелем, на которые в прошлом году поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. Позиция кредитной организации определялась количеством обоснованных жалоб на каждые 100 000 договоров. В сообщении напомнили, что жалоба считается обоснованной, если в ходе проверки были выявлены нарушения прав потребителей, а также предприняты меры реагирования.

Обоснованные жалобы составляют небольшую долю от общего числа обращений. Это происходит потому что в расчет принимаются только те случаи, в которых установлены нарушения прав потребителей в сфере ипотечного, потребительского или автокредитования.

Запланировано, что публикация таблиц с показателями будет проводиться ежегодно. С помощью рейтинга граждане смогут выбирать банковские услуги, основываясь на мнениях других заемщиков, в то время как кредитные организации будут использовать его в качестве ориентира для повышения качества обслуживания.

В сообщении говорится, что ЦБ усовершенствовал методику представления результатов. Теперь таблицы с показателями будут формироваться не только в зависимости от статуса кредитной организации, но и с учетом размера их розничной клиентской базы – свыше 5 млн кредитных договоров физических лиц. Ожидается, что такой шаг упростит процесс сравнения розничных банков. Этими кредитными организациями в общей сложности выдано около 90% кредитов граждан.

В 2024 г. граждане реже жаловались ЦБ на недобросовестные практики банков (мисселинг и навязывание дополнительных услуг) при оформлении кредита: количество обращений упало в 2 раза до 1800 штук. Всего по теме потребительского кредитования ЦБ получил 35 400 жалоб, их количество снизилось на 8,9% по сравнению с 2023 г. Среди всех обращений в отношении банков доля таких жалоб составила 17,3%, сократившись за год на 6,4 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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