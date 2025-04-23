Банк России составил первый список банков по числу жалоб на кредитование
Центробанк (ЦБ) составил первый список банков на основе числа жалоб на кредитование, сообщается на сайте регулятора.
В рейтинг включены банки, обладающие розничным кредитным портфелем, на которые в прошлом году поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. Позиция кредитной организации определялась количеством обоснованных жалоб на каждые 100 000 договоров. В сообщении напомнили, что жалоба считается обоснованной, если в ходе проверки были выявлены нарушения прав потребителей, а также предприняты меры реагирования.
Обоснованные жалобы составляют небольшую долю от общего числа обращений. Это происходит потому что в расчет принимаются только те случаи, в которых установлены нарушения прав потребителей в сфере ипотечного, потребительского или автокредитования.
Запланировано, что публикация таблиц с показателями будет проводиться ежегодно. С помощью рейтинга граждане смогут выбирать банковские услуги, основываясь на мнениях других заемщиков, в то время как кредитные организации будут использовать его в качестве ориентира для повышения качества обслуживания.
В сообщении говорится, что ЦБ усовершенствовал методику представления результатов. Теперь таблицы с показателями будут формироваться не только в зависимости от статуса кредитной организации, но и с учетом размера их розничной клиентской базы – свыше 5 млн кредитных договоров физических лиц. Ожидается, что такой шаг упростит процесс сравнения розничных банков. Этими кредитными организациями в общей сложности выдано около 90% кредитов граждан.
В 2024 г. граждане реже жаловались ЦБ на недобросовестные практики банков (мисселинг и навязывание дополнительных услуг) при оформлении кредита: количество обращений упало в 2 раза до 1800 штук. Всего по теме потребительского кредитования ЦБ получил 35 400 жалоб, их количество снизилось на 8,9% по сравнению с 2023 г. Среди всех обращений в отношении банков доля таких жалоб составила 17,3%, сократившись за год на 6,4 п. п.