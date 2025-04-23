Банк России составил первый список банков по числу жалоб на кредитование

В 2024 г. граждане реже жаловались ЦБ на недобросовестные практики банков (мисселинг и навязывание дополнительных услуг) при оформлении кредита: количество обращений упало в 2 раза до 1800 штук. Всего по теме потребительского кредитования ЦБ получил 35 400 жалоб, их количество снизилось на 8,9% по сравнению с 2023 г. Среди всех обращений в отношении банков доля таких жалоб составила 17,3%, сократившись за год на 6,4 п. п.