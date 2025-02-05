Граждане стали меньше жаловаться в ЦБ на недобросовестные практики банков

На МФО россияне за 2024 г. в ЦБ пожаловались 35 100 раз. Поток претензий сократился на 22,1% в основном потому, что клиенты стали реже обращаться к регулятору по поводу навязывания кредиторами дополнительных услуг и ошибок в кредитных историях, указывает регулятор. В то же время доля жалоб на мошенничество в сегменте МФО выросла с 14,1 до 14,7%, но в абсолютном выражении количество таких обращений немного упало год к году – с 6400 до 5100 шт.