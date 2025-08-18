Газета
Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров США, Украины и Европы

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) превысил 3000 пунктов на фоне переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Это следует из информации на сайте площадки.

По состоянию на 22:04 мск индекс достиг 3011,2 пункта. Бенчмарк вырос до 3012,95 пункта через минуту, к 22:05 мск.

Среди лидеров роста: ПАО «ПИК» (2,15%), «МД Медикал Груп» (MDMG, 2,08%), МКПАО «Яндекс» (1,89%), ПАО «Мосэнерго» (0,85%), МКПАО «Хэдхантер» (0,83%).

18 августа в Белом доме проходят переговоры Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы. На ней обсуждается вопросы урегулирования конфликта. В том числе, достижение мирного соглашения, гарантий безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.

Прошлый раз индекс Мосбиржи (IMOEX) поднимался выше 3000 пунктов 15 августа, в день встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого индекс поднимался выше 3000 пунктов только на утренней сессии 11 августа, когда рост фиксировался по показателю IMOEX2, учитывающему динамику дополнительных торгов.

