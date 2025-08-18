Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров США, Украины и Европы

Прошлый раз индекс Мосбиржи (IMOEX) поднимался выше 3000 пунктов 15 августа, в день встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого индекс поднимался выше 3000 пунктов только на утренней сессии 11 августа, когда рост фиксировался по показателю IMOEX2, учитывающему динамику дополнительных торгов.