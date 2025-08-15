Индекс Мосбиржи перед встречей Путина и Трампа превысил 3000 пунктов

В Кремле подчеркивали, что подписания итоговых документов по результатам этих переговоров не планируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что не стоит забегать вперед и строить прогнозы о результатах саммита. По его словам, подготовка к встрече велась в сжатые сроки при соблюдении всех параметров.