Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи перед встречей Путина и Трампа превысил 3000 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) во время торгов поднялся выше 3000 пунктов. К 13:24 мск он вырос на 0,8% – до 3001,27 пункта. Позднее рост замедлился, и к 13:30 мск показатель откатился к 2999,64 пункта (+0,74%), следует из данных торгов.

До этого выше 3000 пунктов индекс поднимался только на утренней сессии 11 августа, когда рост фиксировался по показателю IMOEX2, учитывающему динамику дополнительных торгов.

Рост индекса Мосбиржи идет на фоне ожиданий инвесторов перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа в Анкоридже. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В Кремле подчеркивали, что подписания итоговых документов по результатам этих переговоров не планируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что не стоит забегать вперед и строить прогнозы о результатах саммита. По его словам, подготовка к встрече велась в сжатые сроки при соблюдении всех параметров.

