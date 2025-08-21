«Яндекс» разместил акции в рамках программы мотивации сотрудников
Цена размещения ценных бумаг составила 4393 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию.
Размещенные ценные бумаги относятся к ранее объявленному выпуску до 3,7 млн обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации. Объем выпуска от 20 августа составил 18,34% от ранее объявленного объема.
10 апреля Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций «Яндекса». Регулятор принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки.
До этого такое решение принял совет директоров МКПАО. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».