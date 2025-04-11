ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «Яндекса»
Регулятор принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки, 10 апреля. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-16777-A-005D.
В марте 2025 г. совет директоров «Яндекса» решил дополнительно разместить до 6 млн акций по закрытой подписке. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».
20 февраля «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за 2024 г., согласно которым выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб. (впервые превысив 1 трлн руб.) и выросла относительно 2023 г. на 37%. Чистая прибыль компании достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. 13 марта совет директоров «Яндекса» рекомендовал утвердить дивиденды в размере 80 руб. на акцию по итогам 2024 г.
15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после реструктуризации начались 24 июля. Мосбиржа 9 июля завершила все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс».