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ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «Яндекса»

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Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций МКПАО «Яндекс», следует из сообщения на сайте ЦБ.

Регулятор принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки, 10 апреля. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-16777-A-005D.

В марте 2025 г. совет директоров «Яндекса» решил дополнительно разместить до 6 млн акций по закрытой подписке. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».

20 февраля «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за 2024 г., согласно которым выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб. (впервые превысив 1 трлн руб.) и выросла относительно 2023 г. на 37%. Чистая прибыль компании достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. 13 марта совет директоров «Яндекса» рекомендовал утвердить дивиденды в размере 80 руб. на акцию по итогам 2024 г.

15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после реструктуризации начались 24 июля. Мосбиржа 9 июля завершила все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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