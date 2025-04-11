ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «Яндекса»

20 февраля «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за 2024 г., согласно которым выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб. (впервые превысив 1 трлн руб.) и выросла относительно 2023 г. на 37%. Чистая прибыль компании достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. 13 марта совет директоров «Яндекса» рекомендовал утвердить дивиденды в размере 80 руб. на акцию по итогам 2024 г.