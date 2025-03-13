СД «Яндекса» рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей на акцию за 2024 год
Совет директоров (СД) «Яндекса» рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 80 руб. на акцию по итогам 2024 г. Об этом сообщила сама компания. Отсечкой на определение получателей обозначено 25 апреля.
Дивидендная доходность по текущей цене – 1%. Таким образом, размер выплат соответствует февральским заявлениям менеджмента. Это вторые дивиденды в истории компании – ранее она уже выплатила инвесторам по 80 руб. на акцию по итогам первого полугодия.
15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после реструктуризации начались 24 июля. Мосбиржа 9 июля завершила все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс».
20 февраля «Яндекс» сообщил, что его выручка за 2024 г. достигла 1,095 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA (отражает прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Но скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.
В отчетности сказано, что за год доля «Яндекса» на российском поисковом рынке равна 65,3% – показатель вырос на 1,9 п. п. по сравнению с 2023 г.