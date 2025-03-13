СД «Яндекса» рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей на акцию за 2024 год

20 февраля «Яндекс» сообщил, что его выручка за 2024 г. достигла 1,095 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA (отражает прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Но скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.