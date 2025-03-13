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СД «Яндекса» рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей на акцию за 2024 год

Ведомости

Совет директоров (СД) «Яндекса» рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 80 руб. на акцию по итогам 2024 г. Об этом сообщила сама компания. Отсечкой на определение получателей обозначено 25 апреля.

Дивидендная доходность по текущей цене – 1%. Таким образом, размер выплат соответствует февральским заявлениям менеджмента. Это вторые дивиденды в истории компании – ранее она уже выплатила инвесторам по 80 руб. на акцию по итогам первого полугодия.

15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после реструктуризации начались 24 июля. Мосбиржа 9 июля завершила все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс».

20 февраля «Яндекс» сообщил, что его выручка за 2024 г. достигла 1,095 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA (отражает прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Но скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.

В отчетности сказано, что за год доля «Яндекса» на российском поисковом рынке равна 65,3% – показатель вырос на 1,9 п. п. по сравнению с 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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