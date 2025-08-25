С 29 августа Мосбиржа вводит новый порядок исполнения вечных фьючерсов

По новым правилам устанавливается единоразовый платеж в размере 3% от номинальной стоимости контракта. Его будет вносить клиент, подавший поручение на исполнение, в пользу клиента, чьи позиции были исполнены без подачи поручения. Аналогичный механизм уже действует для вечных валютных фьючерсов с апреля 2025 г.