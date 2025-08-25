С 29 августа Мосбиржа вводит новый порядок исполнения вечных фьючерсов
Московская биржа с 29 августа вводит изменения в механизм исполнения вечных фьючерсов на индексы, драгоценные металлы и акции российских эмитентов. Об этом сообщается на сайте площадки.
По новым правилам устанавливается единоразовый платеж в размере 3% от номинальной стоимости контракта. Его будет вносить клиент, подавший поручение на исполнение, в пользу клиента, чьи позиции были исполнены без подачи поручения. Аналогичный механизм уже действует для вечных валютных фьючерсов с апреля 2025 г.
Изменения направлены на унификацию правил исполнения по всем видам вечных контрактов и повышение предсказуемости работы инструмента для инвесторов.
В связи с внедрением нового механизма ближайшая дата подачи поручений на исполнение по контрактам IMOEXF, GLDRUBF, SBERF и GAZPF переносится с 4 сентября на 4 декабря 2025 г. По валютным контрактам USDRUBF, CNYRUBF и EURRUBF сроки остаются прежними – 4 сентября.
25 августа стало известно, что Мосбиржа расширит список бумаг на вечерней сессии: к торгам добавят 987 облигаций, и общее их количество достигнет 1320. На вечерних торгах также доступны операции с акциями и паями фондов.