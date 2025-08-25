Мосбиржа добавит на вечернюю сессию 987 облигаций

В сообщении подчеркивается, что частные инвесторы являются ключевыми участниками вечерней торговой сессии. Их доля на вечерних торгах составляет примерно 70% от совокупного объема сделок. С начала текущего года физлица вложили в облигации на Московской бирже 1,25 трлн руб., что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Корпоративные облигации стали доступны на вечерних торгах с 20 мая 2025 года.