Мосбиржа добавит на вечернюю сессию 987 облигаций

Ведомости

С 26 августа на вечерней торговой сессии фондового рынка Мосбиржи инвесторы получат возможность совершать сделки еще с 987 облигациями, в том числе с корпоративными и муниципальными ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В общей сложности количество облигаций, доступных вечером, составит 1320. На вечерних торгах участники торгов и их клиенты могут проводить операции не только с облигациями, но и с акциями и паями фондов.

В сообщении подчеркивается, что частные инвесторы являются ключевыми участниками вечерней торговой сессии. Их доля на вечерних торгах составляет примерно 70% от совокупного объема сделок. С начала текущего года физлица вложили в облигации на Московской бирже 1,25 трлн руб., что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Корпоративные облигации стали доступны на вечерних торгах с 20 мая 2025 года.

Вечерняя сессия начинается с аукциона открытия (с 19:00 до 19:05 мск). Торги проходят с 19:05 до 23:50 мск.

25 августа российский рынок акций начал основную торговую сессию снижением: к 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,4% – до 2885,06 пункта. Индекс РТС снизился на столько же – до 1125,52 пункта.

21 августа индекс Мосбиржи впервые с 8 августа упал ниже отметки 2900 пунктов. Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске показатель поднимался выше 3000 пунктов.

