Индекс Мосбиржи впервые с 8 августа опустился ниже 2900 пунктов

В Центре аналитики и экспертизы ПСБ прогнозировали, что после коррекционного снижения рынок сохранит потенциал для роста. Они предполагали, что в ближайшие недели индекс Мосбиржи может попытаться выйти в диапазон 3100–3200 пунктов.