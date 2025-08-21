Индекс Мосбиржи впервые с 8 августа опустился ниже 2900 пунктов
В последний раз ниже отметки 2900 пунктов показатель опускался 8 августа. Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске индекс поднимался выше 3000 пунктов.
По оценке аналитиков, после саммита часть инвесторов зафиксировала прибыль на фоне роста котировок в преддверии переговоров. Сейчас, как отмечают эксперты, рынок вместе с глобальными площадками ждет дальнейшего развития событий.
В Центре аналитики и экспертизы ПСБ прогнозировали, что после коррекционного снижения рынок сохранит потенциал для роста. Они предполагали, что в ближайшие недели индекс Мосбиржи может попытаться выйти в диапазон 3100–3200 пунктов.