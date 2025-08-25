Газета
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,4% на открытии торгов

Ведомости

Российский рынок акций начал основную торговую сессию 25 августа снижением. Индекс Мосбиржи к 10:00 мск опустился на 0,4% – до 2885,06 пункта, индекс РТС снизился на столько же – до 1125,52 пункта, свидетельствуют данные площадки.

К 10:05 мск снижение замедлилось: индекс Мосбиржи находился на уровне 2887,52 пункта (-0,32%), индекс РТС – 1126,48 пункта (-0,32%). Однако к 10:45 мск падение вновь ускорилось: индексы снизились до 2882,98 пункта (-0,47%) и 1124,98 пункта (-0,45%) соответственно.

21 августа индекс Мосбиржи впервые с 8 августа опустился ниже отметки 2900 пунктов. Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске показатель поднимался выше 3000 пунктов.

Аналитики отмечали, что после саммита часть инвесторов зафиксировала прибыль на росте котировок в преддверии переговоров. Сейчас, как и на глобальных рынках, участники ждут дальнейшего развития событий. В Центре аналитики и экспертизы ПСБ прогнозировали, что после коррекции рынок может сохранить потенциал для роста и в ближайшие недели индекс Мосбиржи попытается выйти в диапазон 3100–3200 пунктов.

