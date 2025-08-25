Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,4% на открытии торгов

Аналитики отмечали, что после саммита часть инвесторов зафиксировала прибыль на росте котировок в преддверии переговоров. Сейчас, как и на глобальных рынках, участники ждут дальнейшего развития событий. В Центре аналитики и экспертизы ПСБ прогнозировали, что после коррекции рынок может сохранить потенциал для роста и в ближайшие недели индекс Мосбиржи попытается выйти в диапазон 3100–3200 пунктов.