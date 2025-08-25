Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «ВСМПО-Ависма» немного отыграли потери

Ведомости

После заявления «ВСМПО-Ависма» о том, что информация об аресте счетов компании швейцарским судом не соответствует действительности, падение акций компании на Мосбирже замедлилось. На 17:09 мск 25 августа цена за акцию составляла 32,520 руб. (-2,98%), а на момент закрытия торгов – 32,460 руб., снижаясь на 3,16%.

«ВСМПО-Ависма» в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками», – передает «Коммерсантъ» слова представителя корпорации.

Акции крупнейшего в мире производителя титана упали на Мосбирже 25 августа на 5,31% (до 33,240 руб. за штуку) на фоне новостей о предположительном аресте счетов. На минимальной отметке стоимость за акцию достигала 31,440 руб.

Котировки упали на фоне сообщений о возможном аресте счетов корпорации судом в Швейцарии в связи с уголовным делом о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина (он возглавлял компанию с 2009 по 2020 г.), писали «РИА Новости».

«На фоне новостей об опровержении акции "ВСМПО-Ависма" уже отыграли значительную часть падения и теряли около 3%», – рассказал «Ведомостям» аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, акции компании «не самые ликвидные на рынке», а сама «ВСМПО-Ависма» известна своей закрытостью, в связи с чем цены на бумаги корпорации остро реагируют как на новости, так и на общие настроения на рынке.

26 июня Воеводина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он совместно с гражданином США Игорем Райхельсоном закупал сырье (шихтовые заготовки) по завышенным ценам, в схеме также участвовали подконтрольные Воеводину предприятия (НПО «Вторпромресурсы» и ООО «Торгово-промышленный вектор»). Ущерб от мошеннических действий Воеводина оценили в 1,5 млрд руб.

О своем уходе с поста гендиректора «ВСМПО-Ависмы» Воеводин заявил в апреле 2020 г., а в августе того же года стало известно о том, что против него завели уголовное дело о мошенничестве. В сентябре 2020 г. «ВСМПО-Ависма» подала иск в суд о взыскании 4 млрд руб. с экс-гендиректора. В октябре участники процесса заключили мировое соглашение, согласно которому корпорация отказалась от претензий к бывшему топ-менеджеру, а Воеводин обязался выплатить компании 1,95 млрд руб.

