Акции «ВСМПО-Ависма» немного отыграли потери

О своем уходе с поста гендиректора «ВСМПО-Ависмы» Воеводин заявил в апреле 2020 г., а в августе того же года стало известно о том, что против него завели уголовное дело о мошенничестве. В сентябре 2020 г. «ВСМПО-Ависма» подала иск в суд о взыскании 4 млрд руб. с экс-гендиректора. В октябре участники процесса заключили мировое соглашение, согласно которому корпорация отказалась от претензий к бывшему топ-менеджеру, а Воеводин обязался выплатить компании 1,95 млрд руб.