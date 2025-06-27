Экс-глава «ВСМПО-Ависма» Воеводин арестован по делу о мошенничестве
Экс-глава корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин взят под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом свидетельствуют данные картотеки Дорогомиловского районного суда.
«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> Удовлетворено, 26.06.2025», – указано в картотеке.
В отношении Воеводина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным «РИА Новости», он проведет в СИЗО месяц и 30 суток. Агентство также сообщило, что по этому же делу был был арестован гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.
В октябре 2020 г. «Ведомости» писали, что Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение по иску «ВСМПО-Ависмы» о взыскании с Воеводина 4 млрд руб. Корпорация отказалась от претензий к бывшему топ-менеджеру, а Воеводин обязался выплатить компании 1,95 млрд руб.