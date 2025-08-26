Чистая прибыль Мосбиржи во II квартале снизилась до 15,05 млрд рублей

Площадка объявила накануне, что с 29 августа вводит изменения в механизм исполнения вечных фьючерсов на индексы, драгоценные металлы и акции российских эмитентов. По новым правилам устанавливается единоразовый платеж в размере 3% от номинальной стоимости контракта. Его будет вносить клиент, подавший поручение на исполнение, в пользу клиента, чьи позиции были исполнены без подачи поручения.