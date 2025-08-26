Чистая прибыль Мосбиржи во II квартале снизилась до 15,05 млрд рублей
Московская биржа отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам II квартала 2025 г. до 15,05 млрд руб. после 19,49 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Это следует из информации на сайте площадки.
Комиссионные доходы компании составили 17,8 млрд руб., чистый процентный доход зафиксирован на уровне 14,3 млрд руб. Доля комиссионного дохода в операционных доходах составила 56%. Операционные расходы сократились на 2,1% по сравнению со II кварталом 2024 г., соотношение расходов и доходов составило 37,9%.
В отчетном периоде биржа запустила торги 10 биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ), а также представила семь новых контрактов на срочном рынке. Было запущено 14 новых индексов. Компания также расширила торги на выходные дни.
Среди других важных событий Мосбиржа отмечает привлечение 900 млн руб. разработчиком IT-решений «Цифровые привычки», а также вторичное размещение акций на сумму 2,8 млрд руб. компанией «Озон Фармацевтика». Кроме того, более 80% первичных размещений облигаций было осуществлено через платформу «Букбилдер».
Индекс Мосбиржи (IMOEX) на фоне публикации финрезультатов достигал 2915,46 пункта (+0,71%) на 10:08 мск.
Площадка объявила накануне, что с 29 августа вводит изменения в механизм исполнения вечных фьючерсов на индексы, драгоценные металлы и акции российских эмитентов. По новым правилам устанавливается единоразовый платеж в размере 3% от номинальной стоимости контракта. Его будет вносить клиент, подавший поручение на исполнение, в пользу клиента, чьи позиции были исполнены без подачи поручения.