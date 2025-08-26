Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль Мосбиржи во II квартале снизилась до 15,05 млрд рублей

Ведомости

Московская биржа отчиталась о снижении чистой прибыли по итогам II квартала 2025 г. до 15,05 млрд руб. после 19,49 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Это следует из информации на сайте площадки.

Комиссионные доходы компании составили 17,8 млрд руб., чистый процентный доход зафиксирован на уровне 14,3 млрд руб. Доля комиссионного дохода в операционных доходах составила 56%. Операционные расходы сократились на 2,1% по сравнению со II кварталом 2024 г., соотношение расходов и доходов составило 37,9%.

В отчетном периоде биржа запустила торги 10 биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ), а также представила семь новых контрактов на срочном рынке. Было запущено 14 новых индексов. Компания также расширила торги на выходные дни.

Среди других важных событий Мосбиржа отмечает привлечение 900 млн руб. разработчиком IT-решений «Цифровые привычки», а также вторичное размещение акций на сумму 2,8 млрд руб. компанией «Озон Фармацевтика». Кроме того, более 80% первичных размещений облигаций было осуществлено через платформу «Букбилдер».

Индекс Мосбиржи (IMOEX) на фоне публикации финрезультатов достигал 2915,46 пункта (+0,71%) на 10:08 мск.

Площадка объявила накануне, что с 29 августа вводит изменения в механизм исполнения вечных фьючерсов на индексы, драгоценные металлы и акции российских эмитентов. По новым правилам устанавливается единоразовый платеж в размере 3% от номинальной стоимости контракта. Его будет вносить клиент, подавший поручение на исполнение, в пользу клиента, чьи позиции были исполнены без подачи поручения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных