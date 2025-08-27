Московская биржа сообщила о расширении линейки индексов корпоративных флоатеров

Во время формировании базы расчета новых индексов выпуски корпоративных флоатеров сегментируются по сроку до погашения (до одного года, от года до трех лет, от трех до пяти лет), по уровню кредитных рейтингов (от A- до A+, от AA- до A+, ААА), а также по типу ставки (ключевая ставка Банка России и/или ставка RUONIA).