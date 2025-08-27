Газета
Московская биржа сообщила о расширении линейки индексов корпоративных флоатеров

Ведомости

Мосбиржа с 1 сентября начинает расчет и публикацию новых индексов корпоративных облигаций с переменным купоном (флоатеров). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Во время формировании базы расчета новых индексов выпуски корпоративных флоатеров сегментируются по сроку до погашения (до одного года, от года до трех лет, от трех до пяти лет), по уровню кредитных рейтингов (от A- до A+, от AA- до A+, ААА), а также по типу ставки (ключевая ставка Банка России и/или ставка RUONIA).

Запуск новых индексов в условиях активного роста российского рынка флоатеров упростит для широкого круга инвесторов работу с ценными бумагами и повысит прозрачность этого сегмента. Новые бенчмарки могут стать основой для создания инвестиционных и аналитических продуктов.

На данный момент Мосбиржа рассчитывает пять индексов флоатеров:

  • индекс корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым зависят от ключевой ставки Банка России или индикатора RUONIA;

  • индекс корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым зависят от ключевой ставки Банка России;

  • индекс корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым зависят от индикатора RUONIA;

  • индекс облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК);

  • агрегированный индекс, включающий корпоративные флоатеры и ОФЗ-ПК.

Согласно отчетности по МСФО, во II квартале 2025 г. группа Московской биржи, куда входит сама биржа, а также центральный депозитарий, клиринговый центр и маркетплейс «Финуслуги», заработала 15,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 22,8% меньше, чем за апрель – июнь 2024 г. Вместе с тем, по сравнению с I кварталом чистая прибыль показала рост на 16%. Показатель оказался выше на 5,6% консенсус-прогноза «Интерфакса» в 14,3 млрд руб.

