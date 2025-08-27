«Селигдар» выпустит первые ЦФА с привязкой к цене золота

«Новый инструмент позволит инвесторам участвовать в росте цены как золота, так и валюты, а также дополнительно получать процентный доход. Кроме того, среди преимуществ нового механизма инвестирования станет прозрачное рыночное ценообразование и отсутствие каких-либо спредов при покупке и погашении ЦФА», – говорится в сообщении.