«Селигдар» выпустит первые ЦФА с привязкой к цене золота

Ведомости

ПАО «Селигдар» первым в России выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА) с привязкой к цене золота на Мосбирже. Это следует из информации на сайте холдинга.

ЦФА имеют купон в 6% и общий объем до 1 млрд руб. Оператором выпуска является Альфа-банк. Биржевый индикатор для ЦФА – RUGOLD.

«Новый инструмент позволит инвесторам участвовать в росте цены как золота, так и валюты, а также дополнительно получать процентный доход. Кроме того, среди преимуществ нового механизма инвестирования станет прозрачное рыночное ценообразование и отсутствие каких-либо спредов при покупке и погашении ЦФА», – говорится в сообщении.

Размещение ЦФА начнется 26 августа и продлится до 2 сентября 2025 г. Дата погашения ЦФА установлена на 2 сентября 2026 г.

«Ведомости» в марте писали, что бизнес тестирует схему трансграничных расчетов в «золотых» цифровых финансовых активах. На одной из отечественных платформ в середине 2024 г. состоялся выпуск ЦФА, международный характер которого не афишируется в эмиссионной документации, говорили собеседники, близкие к сделке.

Отмечалось, что стоимость цифровых активов этого выпуска привязана к одному из индексов золота и обеспечена залогом складского свидетельства – специальной ценной бумагой, подтверждающей принятие товара на хранение на складе.

