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В России тестируют международные расчеты в «золотых» ЦФА

Но эксперты сомневаются в масштабируемости этой схемы
Артем Кульша
Freepik
Freepik

Бизнес тестирует схему трансграничных расчетов в «золотых» цифровых финансовых активах (ЦФА), узнали «Ведомости». На одной из отечественных платформ в середине 2024 г. состоялся выпуск ЦФА, международный характер которого не афишируется в эмиссионной документации, рассказали два собеседника, близких к сделке.

На деле стоимость цифровых активов этого выпуска привязана к одному из индексов золота и обеспечена залогом складского свидетельства – специальной ценной бумагой, подтверждающей принятие товара на хранение на складе, говорят источники. В данном случае физическое золото хранится во фрипортах (хранилище ценностей) за рубежом, отметили они. Инвестор может потребовать выкупа ЦФА, получить золото или его денежный эквивалент за границей и расплатиться за любой товар без необходимости самостоятельно переводить деньги через банки, рассказали собеседники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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