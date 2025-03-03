В России тестируют международные расчеты в «золотых» ЦФА

В России тестируют международные расчеты в «золотых» ЦФАНо эксперты сомневаются в масштабируемости этой схемы
Бизнес тестирует схему трансграничных расчетов в «золотых» цифровых финансовых активах (ЦФА), узнали «Ведомости». На одной из отечественных платформ в середине 2024 г. состоялся выпуск ЦФА, международный характер которого не афишируется в эмиссионной документации, рассказали два собеседника, близких к сделке.
На деле стоимость цифровых активов этого выпуска привязана к одному из индексов золота и обеспечена залогом складского свидетельства – специальной ценной бумагой, подтверждающей принятие товара на хранение на складе, говорят источники. В данном случае физическое золото хранится во фрипортах (хранилище ценностей) за рубежом, отметили они. Инвестор может потребовать выкупа ЦФА, получить золото или его денежный эквивалент за границей и расплатиться за любой товар без необходимости самостоятельно переводить деньги через банки, рассказали собеседники.