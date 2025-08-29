Газета
Главная / Инвестиции /

Акции X5 станут новой голубой фишкой с 19 сентября

Ведомости

В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», сообщила Мосбиржа. Изменения начнут действовать с 19 сентября.

При этом обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер» покинут индекс голубых фишек.

Акции X5 также войдут в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Обыкновенные акции ПАО «Группа Астра», ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети» будут из него исключены. В лист ожидания на включение в эту базу войдут обыкновенные акции ПАО «ГК Самолет», ПАО «Группа Русагро», МКПАО «Циан», МКПАО «Лента» и ПАО «ЭсЭфАй». Обыкновенные акции ПАО «Юнипро» войдут в лист ожидания на исключение.

База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения ПАО «Россети Волга». Базы расчета индекса акций широкого рынка и отраслевых индексов останутся без изменений.

22 июля Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентов. В него вошли шесть компаний – Московская биржа (вес в индексе 30%), «Эн+ Груп» (30%), «Эсэфай» (22,56%), «Европлан» (8,38%), «МТС банк» (4,67%) и «Промомед» (4,40%). Это компании, которые растут опережающими темпами, заинтересованы в повышении своей капитализации и являются участниками программы создания акционерной стоимости: ее в начале года запустил Банк России совместно с Московской биржей.

