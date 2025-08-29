Акции X5 станут новой голубой фишкой с 19 сентября

Акции X5 также войдут в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Обыкновенные акции ПАО «Группа Астра», ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети» будут из него исключены. В лист ожидания на включение в эту базу войдут обыкновенные акции ПАО «ГК Самолет», ПАО «Группа Русагро», МКПАО «Циан», МКПАО «Лента» и ПАО «ЭсЭфАй». Обыкновенные акции ПАО «Юнипро» войдут в лист ожидания на исключение.