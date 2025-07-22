Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентов

Решение о включении акций в индекс принимает комитет из числа представителей Банка России, Московской биржи и АКРА. Комитет оценивает корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели. Подтверждать статус участника программы создания акционерной стоимости необходимо минимум раз в год. Участвовать в ней могут эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга Мосбиржи.