Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентов

Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентовВ числе первых шести участников нового индекса – МТС банк, «Эн+» и сама биржа
В новый индекс эталонных эмитентов акций Мосбиржи вошло шесть компаний – Московская биржа (вес в индексе 30%), «Эн+ Груп» (30%), «Эсэфай» (22,56%), «Европлан» (8,38%), «МТС банк» (4,67%) и «Промомед» (4,40%). Это компании, которые растут опережающими темпами, заинтересованы в повышении своей капитализации и являются участниками программы создания акционерной стоимости – ее в начале года запустил Банк России совместно с Московской биржей, сообщается на сайте ЦБ.
В список эталонных эмитентов пока попала только одна компания из российских голубых фишек – Московская биржа.
Мосбиржа начала 22 июля расчет и публикацию индекса создания стоимости (код – MVBI). Его первые итоги будут по окончанию основных торгов. Пересчет параметров базы расчета будет один раз в квартал. В дополнение к ценовому индексу будет рассчитываться индекс полной доходности (код – MVBITR).
Среди претендентов на вхождение в программу были несколько десятков компаний из финансового и нефинансового секторов, приводит Мосбиржа в релизе слова директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой: отбор прошли несколько эмитентов, демонстрирующих необходимое институциональное качество. «Надеемся, что из них вырастет новое поколение голубых фишек – компаний, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления и заинтересованы в росте своей инвестиционной привлекательности», – говорится в релизе.
Включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров, приводятся также слова Елены Курицыной, старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи. «Программа предоставит новые возможности профессиональным управляющим для развития индексных продуктов и может привлечь дополнительные средства на российский рынок акций», – отмечает она.
Включение акций «МТС банка» в индекс создает предпосылки для притока долгосрочных инвесторов и увеличения ликвидности акций, сообщил банк в пресс-релизе. Параллельно банк предпринял ряд мер для увеличения акционерной стоимости и роста инвестиционной привлекательности. В июне он начал сотрудничать со «Сбербанк КИБ» и Московской биржей по реализации услуг маркет-мейкера, направленных на рост объемов торгов акциями.
Решение о включении акций в индекс принимает комитет из числа представителей Банка России, Московской биржи и АКРА. Комитет оценивает корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели. Подтверждать статус участника программы создания акционерной стоимости необходимо минимум раз в год. Участвовать в ней могут эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга Мосбиржи.
Участие в программе для эмитентов добровольное. Кандидатам необходимо разработать стратегию создания акционерной стоимости и подать заявление в Московскую биржу.
Критерии участия в программе:
рост выручки и активов выше инфляции за последние 3 года;
соответствие дивидендной политики рекомендациям Банка России и соблюдение задекларированных принципов и подходов при выплате дивидендов;
наличие у компании (юридического лица, подконтрольного компании) кредитного рейтинга, присвоенного одним из рейтинговых агентств. Дополнительным преимуществом является наличие оценки собственной кредитоспособности компании, проведенной рейтинговым агентством и раскрытой в составе публичной информации;
информационная прозрачность;
выполнение базовых рекомендаций кодекса корпоративного управления, направленных на обеспечение равных и справедливых условий реализации прав акционеров, информационной прозрачности, устойчивого развития общества в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Стратегия позволит сформировать у инвесторов и акционеров представление о деятельности и текущем состоянии бизнеса эмитента, ожидания по цене акций и дивидендным выплатам. В этой связи она должна соответствовать следующим условиям:
быть краткой и понятной;
содержать информацию о деятельности компании, ключевых финансовых показателях, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3–5 лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах;
цели должны быть одновременно и амбициозными, и реалистичными;
в качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return), которая объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций;
основные положения стратегии нужно опубликовать на официальном сайте компании.
Вдобавок это этой инициативе ЦБ намерен реализовать еще ряд инициатив, чтобы повысить прозрачность фондового рынка России и обеспечить рост капитализации не менее чем до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% ВВП к 2036 г.
К примеру, уже этим летом может появиться и рейтинг акций (аналог американского Morningstar): российские рейтинговые агентства будут присваивать акциям «звездочки» и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой. Над собственными методологиями работают сейчас все четыре агентства (АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. – «Ведомости»), говорил «Ведомостям» представитель ЦБ. Два из них уже завершили рабочие редакции методологий. В июле ожидается запуск рейтингования в пилотном режиме с участием первых эмитентов.