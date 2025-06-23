Рейтинг российских акций может появиться в пилотном режиме уже в июле

Рейтинг российских акций может появиться в пилотном режиме уже в июлеЭта и другие меры ЦБ направлены на повышение доверия к фондовому рынку
Недостаточный уровень доверия инвесторов мешает развитию фондового рынка, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа. Чтобы его повысить, ЦБ работает над большим количеством инициатив. Среди них создание рейтинга акций (аналог американского Morningstar), увеличение штрафа за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, а также маркировка прозрачных эмитентов.
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