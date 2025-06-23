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Рейтинг российских акций может появиться в пилотном режиме уже в июле

Эта и другие меры ЦБ направлены на повышение доверия к фондовому рынку
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Недостаточный уровень доверия инвесторов мешает развитию фондового рынка, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа. Чтобы его повысить, ЦБ работает над большим количеством инициатив. Среди них создание рейтинга акций (аналог американского Morningstar), увеличение штрафа за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, а также маркировка прозрачных эмитентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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