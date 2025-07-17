Банк России призвал институциональных инвесторов к ответственности

Недружественные иностранцы до 2022 г. составляли основной пул институциональных инвесторов, вкладывавших капитал в российские публичные компании: на них приходилось 60% всего free-float рынка акций, следует из материалов Московской биржи. Когда эту часть нерезидентов от рынка отрезали, вопрос взращивания институционалов внутри страны встал остро – особенно на фоне цели по удвоению рынка акций. Но роль инвестора-институционала состоит не только во вложении средств, а в проактивном участии в корпоративной жизни эмитента для повышения его акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Российские институционалы, признает Банк России, пока в этом вопросе скорее пассивны.