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Банк России призвал институциональных инвесторов к ответственности

Но проактивное участие в жизни эмитента сработает лишь при встречном движении – со стороны как эмитентов, так и государства
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Недружественные иностранцы до 2022 г. составляли основной пул институциональных инвесторов, вкладывавших капитал в российские публичные компании: на них приходилось 60% всего free-float рынка акций, следует из материалов Московской биржи. Когда эту часть нерезидентов от рынка отрезали, вопрос взращивания институционалов внутри страны встал остро – особенно на фоне цели по удвоению рынка акций. Но роль инвестора-институционала состоит не только во вложении средств, а в проактивном участии в корпоративной жизни эмитента для повышения его акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Российские институционалы, признает Банк России, пока в этом вопросе скорее пассивны.

В этой связи ЦБ разработал кодекс ответственного инвестирования для институциональных инвесторов – банков, страховщиков, управляющих компаний, НПФ и других финансовых компаний. Так наряду с другими инициативами ЦБ пытается способствовать развитию рынка акционерного капитала в условиях его недостаточной прозрачности.

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