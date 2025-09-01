Рост числа квалифицированных инвесторов почти остановился

17 июля ЦБ уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Теперь годовой доход должен составлять не менее 12 млн руб. за два последних года. При комбинации с другими условиями, включая усложненное тестирование или профильное образование, требование снижается до 6 млн руб. При этом доходы от продажи недвижимости не учитываются.