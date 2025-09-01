Рост числа квалифицированных инвесторов почти остановился
Прирост числа квалифицированных инвесторов во II квартале 2025 г. составил всего 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из обзора Банка России.
Регулятор пояснил, что замедление связано с повышением имущественного критерия для признания инвестора «квалом» с 6 млн до 12 млн руб., вступившего в силу с 10 февраля.
«По итогам II квартала 2025 г. количество квалифицированных инвесторов выросло до 918 000», – говорится в документе.
В сравнении со II кварталом 2024 г. прирост снизился до 16%. Так, квартальный прирост в течение прошлого года колебался от 3% до 7%, в I квартале 2025 г. показатель составлял +4%.
17 июля ЦБ уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Теперь годовой доход должен составлять не менее 12 млн руб. за два последних года. При комбинации с другими условиями, включая усложненное тестирование или профильное образование, требование снижается до 6 млн руб. При этом доходы от продажи недвижимости не учитываются.