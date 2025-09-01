«Евротранс» может выплатить дивиденды в 8,18 рубля за акцию за II квартал
Совет директоров «Евротранса» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за II квартал 2025 г. в размере 8,18 руб. на одну обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Датой закрытия реестра для получения выплат предложено установить 20 октября. Дивиденды должны быть перечислены не позднее 1 ноября для номинальных держателей и доверительных управляющих, зарегистрированных в реестре акционеров общества, и не позднее 25 ноября – для остальных владельцев бумаг.
Поясняется, что до этого были выплачены дивиденды за I квартал в размере 3 руб. на акцию.
1 апреля компания сообщала о намерении направить на дивиденды 28,3 руб. на акцию по итогам 2024 г. Тогда «Евротранс» отчитался о росте выручки на 47,7% год к году – до 187,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 5,5 млрд руб. (+7,4%), показатель EBITDA вырос до 17,2 млрд руб. (+39,8%). Валюта баланса достигла 103,9 млрд руб. (+22,2%), а соотношение долг/EBITDA снизилось с 3 до 2,3.