«Евротранс» может выплатить дивиденды в 8,18 рубля за акцию за II квартал

1 апреля компания сообщала о намерении направить на дивиденды 28,3 руб. на акцию по итогам 2024 г. Тогда «Евротранс» отчитался о росте выручки на 47,7% год к году – до 187,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 5,5 млрд руб. (+7,4%), показатель EBITDA вырос до 17,2 млрд руб. (+39,8%). Валюта баланса достигла 103,9 млрд руб. (+22,2%), а соотношение долг/EBITDA снизилось с 3 до 2,3.