WSJ: состояние семьи Трампа выросло на $5 млрд после запуска токена WLFI

1 сентября на криптобиржах стартовали торги токеном WLFI, выпущенным семьей президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что в первый день цена упала более чем на треть от пика, стоимость активов семьи выросла более чем на $5 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты по открытым данным.