WSJ: состояние семьи Трампа выросло на $5 млрд после запуска токена WLFI
1 сентября на криптобиржах стартовали торги токеном WLFI, выпущенным семьей президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что в первый день цена упала более чем на треть от пика, стоимость активов семьи выросла более чем на $5 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты по открытым данным.
Издание отмечает, что это превышает совокупную стоимость всей недвижимости, принадлежащей Трампу.
Токен WLFI был запущен в октябре 2024 г. децентрализованной платформой World Liberty Financial, основанной Трампом и его сыновьями Эриком и Дональдом-младшим. Семья контролирует почти четверть всех выпущенных токенов. Сам президент назван «почетным соучредителем», а его сыновья – соучредителями компании.
В World Liberty уточнили, что токены основателей остаются «заблокированными» и не могут быть проданы. Однако их листинг на биржах позволил оценить активы семьи в рыночных ценах.
7 августа Трамп подписал указ, разрешающий размещение альтернативных активов на пенсионных счетах 401(k). Bloomberg среди них выделяет private equity, недвижимость и криптовалюты. Эксперты подчеркивают преимущества диверсификации, но предупреждают о высоких рисках, включая волатильность и непрозрачность инвестиций.