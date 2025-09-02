«Газпром» 4 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 1,5 млрд юаней
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов соответствует доходности к погашению в размере не выше 7,02% годовых – не выше 6,8% годовых. Номинал облигаций – 1000 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении будут проводиться в китайских юанях или рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка. Расчеты при выплате купонов и погашении – только в рублях по официальному курсу Банка России.
Техразмещение планируется на 9 сентября. Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), «ВТБ Капитал трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк (MOEX: SVCB). Агентом по размещению – ГПБ. Поручителем – ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP).
22 июля ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций на общую сумму $250 млн сроком на 3,8 года. Цена облигаций составила 100,5% от номинала. Компания объявила о доходности ценных бумаг на уровне 7,34%. С учетом основного этапа выпуска облигаций их общий объем достиг $650 млн, что стало крупнейшим размещением на срок более одного года среди компаний-эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г.