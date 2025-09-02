Индекс РТС отпраздновал 30-летие

Фьючерсный контракт на индекс РТС – один из самых популярных биржевых инструментов, созданных на индекс, и один из наиболее ликвидных инструментов, обращающихся на Мосбирже, заметил ее представитель. Торги им начались в 2005 г. С 2021 г. на срочном рынке биржи начались торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в 10 раз номинальным объемом контракта по сравнению с классическим фьючерсом. В этом году среднедневной объем торгов фьючерсными контрактами на индекс РТС (включая мини-фьючерс) составляет 25,6 млрд руб.