Индекс РТС отпраздновал 30-летие
30 лет назад – 1 сентября 1995 г. – начался расчет индекса РТС, который номинирован в долларах США и на тот момент был основным индикатором отечественного фондового рынка. Изначально бенчмарк рассчитывался Российской торговой системой, которую в конце 2011 г. присоединила ММВБ. Объединенная биржа получила название ММВБ-РТС, а в 2012 г. ее переименовали в Московскую биржу.
Первое значение индекса РТС было на уровне 100 пунктов. С тех пор бенчмарк вырос более чем в 10 раз. По итогам основной сессии 2 сентября значение индекса составило 1112,18 пункта. Максимального значения – 2498,1 пункта – индекс РТС достиг 19 мая 2008 г., минимального – 37,74 пункта – 2 октября 1998 г. Максимальный годовой рост индекса на 197,4% был зафиксирован в 1999 г.
В первый состав индекса РТС входили акции 13 эмитентов – РАО «ЕЭС России», «Иркутскэнерго», «Камаза», «Коминефти», «Лукойла», «Мосэнерго», «Норникеля», «Ноябрьскнефтегаза», «Пурнефтегаза», «Ростелекома», «Сургутнефтегаза», «Томскнефти», «Юганскнефтегаза».
Наибольшее количество бумаг входило в состав индекса РТС в первом полугодии 1998 г., когда список состоял из всех акций, допущенных к биржевым торгам – 128 бумаг. С 2012 г. на Мосбирже основные индикаторы российского фондового рынка – индекс Мосбиржи и индекс РТС – имеют одинаковую базу расчета. Сегодня в нее входят 45 наиболее ликвидных акций крупнейших публичных компаний.
Среднедневной объем торгов акциями, входящими в индекс РТС, в 2025 г. составляет $899,7 млн, рассказал «Ведомостям» представитель Московской биржи. Максимальный годовой объем торгов акциями, входящими в состав бенчмарка, был достигнут в 2021 г. – $324,19 млрд.
Фьючерсный контракт на индекс РТС – один из самых популярных биржевых инструментов, созданных на индекс, и один из наиболее ликвидных инструментов, обращающихся на Мосбирже, заметил ее представитель. Торги им начались в 2005 г. С 2021 г. на срочном рынке биржи начались торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в 10 раз номинальным объемом контракта по сравнению с классическим фьючерсом. В этом году среднедневной объем торгов фьючерсными контрактами на индекс РТС (включая мини-фьючерс) составляет 25,6 млрд руб.