Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,8%

1 сентября исполнилось 30 лет с начала расчетов индекса РТС. Он был запущен в 1995 г. с отметки в 100 пунктов и долгое время оставался главным индикатором российского фондового рынка. В 2011 г. Российская торговая система была объединена с ММВБ, а в 2012 г. она получила название Московская биржа.