Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,8%

Российский фондовый рынок начал основную сессию 3 сентября с роста. К 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся до 2866,94 пункта (+0,8%), индекс РТС – до 1120,6 пункта (+0,8%), свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:20 мск оба индекса немного скорректировались: Мосбиржи снизился до 2860,51 пункта, РТС – до 1117,64 пункта. В числе лидеров роста – бумаги MDMG (+0,75%), НЛМК (+0,43%) и Совкомбанка (+0,43%).

1 сентября исполнилось 30 лет с начала расчетов индекса РТС. Он был запущен в 1995 г. с отметки в 100 пунктов и долгое время оставался главным индикатором российского фондового рынка. В 2011 г. Российская торговая система была объединена с ММВБ, а в 2012 г. она получила название Московская биржа.

С момента запуска индекс РТС вырос более чем в десять раз. Его исторический максимум – 2498,1 пункта – был зафиксирован 19 мая 2008 г., минимум – 37,74 пункта – 2 октября 1998 г. Рекордный годовой рост показателя составил 197,4% и пришелся на 1999 г. По итогам торгов 2 сентября 2025 г. индекс РТС закрылся на уровне 1112,18 пункта.

