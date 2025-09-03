Минфин предложил снизить требования для получения статуса «суперквала» в ЭПР

В марте Банк России предложил на три года создать ЭПР, в котором ограниченный круг российских инвесторов сможет покупать и продавать криптовалюту. При этом ЦБ предложил одновременно запретить расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР и установить ответственность за нарушение запрета. Регулятор объяснил, что не считает криптовалюты платежным средством.