Минфин предложил снизить требования для получения статуса «суперквала» в ЭПР
Минфин России рассматривает возможность снижения критериев, необходимых инвестору для получения «особо квалифицированного» статуса, рассказал директор департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), передает «Интерфакс». Такая мера позволит увеличить количество участников экспериментального правового режима (ЭПР) по организованным торгам криптовалютой, отметил он.
Предполагается, что новый указанный статус смогут получить граждане, объемы инвестиций которых в ценные бумаги и депозиты превысили 100 млн руб. Кроме того, доходы «суперквала» за предыдущий год должны быть больше 50 млн руб.
«Мы ровно эти цифры обсуждаем. Мы считаем, что можно эти критерии скорректировать в меньшую сторону. Вот как раз таки сейчас проводится обсуждение», – подтвердил Яковлев. Степень снижения он не уточнил.
В марте Банк России предложил на три года создать ЭПР, в котором ограниченный круг российских инвесторов сможет покупать и продавать криптовалюту. При этом ЦБ предложил одновременно запретить расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР и установить ответственность за нарушение запрета. Регулятор объяснил, что не считает криптовалюты платежным средством.