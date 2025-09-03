Совкомбанк зарегистрировал выпуск ЦФА со сроком погашения в 99 лет

Предполагается, что доходность будет связана с ключевой ставкой Банка России за вычетом банковского спреда. В первом периоде он составит 0,5% годовых. Для последующих периодов размер спреда будет определяться эмитентом и публиковаться на корпоративном сайте. Выплаты планируется осуществлять в рублях на банковские счета владельцев активов.