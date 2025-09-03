Газета
Главная / Инвестиции /

Совкомбанк зарегистрировал выпуск ЦФА со сроком погашения в 99 лет

Ведомости

Совкомбанк зарегистрировал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) максимальным объемом в 1 трлн руб. и сроком погашения 99 лет. Об этом говорится в сообщении банка на сайте «СПБ биржи».

В документе отмечается, что эмиссию осуществили через платформу «СПБ биржи». Она стартовала 2 сентября в 10:00 мск.

В рамках выпуска предусмотрена эмиссия 1 млрд ЦФА с номинальной стоимостью 1000 руб. каждый. Дата погашения активов установлена на 27 марта 2124 г. Инвесторам гарантируются периодические выплаты каждые 30 дней в течение 1200 расчетных периодов, а также возврат номинала при погашении.

Совкомбанк во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Финансы / Банки

Предполагается, что доходность будет связана с ключевой ставкой Банка России за вычетом банковского спреда. В первом периоде он составит 0,5% годовых. Для последующих периодов размер спреда будет определяться эмитентом и публиковаться на корпоративном сайте. Выплаты планируется осуществлять в рублях на банковские счета владельцев активов.

ЦФА Совкомбанка можно приобрести по номинальной стоимости. Отмечается, что, начиная со второго дня после размещения, цена будет включать накопленный процентный доход.

Во II квартале 2025 г. Совкомбанк сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,7 раза до 5 млрд руб. по сравнению с 13,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

