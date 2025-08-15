Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Совкомбанк во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Ведомости

Во II квартале 2025 г. Совкомбанк сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,7 раза до 5 млрд руб. по сравнению с 13,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Это следует из сообщения на сайте банка.

«Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE – к привычным показателям», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Он добавил, что в III квартале в банке ожидают расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Прогнозы Совкомбанка на второе полугодие 2025 г. существенно превышают результаты первого полугодия, но итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 г., заключил Гусев.

Акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов за 2024 год

Инвестиции / Эмитенты

За первое полугодие 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка составила 17,5 млрд руб., что на 54,7% меньше показателя годом ранее – 38,4 млрд руб. Чистый процентный доход за указанный период составил 73,193 млрд руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 77,982 млрд руб.

По итогам I квартала 2025 г. Совкомбанк показал существенное снижение чистой прибыли по МСФО – она сократилась на 49,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12,53 млрд руб. При этом выручка банка продемонстрировала значительный рост на 57%, превысив 228 млрд руб. Этот результат стал возможен благодаря увеличению комиссионного дохода на 63%, расширению гарантийного бизнеса и росту процентных доходов.

2 июля акционеры Совкомбанка утвердили выплату первого транша дивидендов за 2024 г. До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на одну акцию. Для получения выплат акции необходимо приобрести до 7 июля – последнего дня, дающего право на дивиденды. Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, что эквивалентно 0,35 руб. на акцию. Второй этап запланирован на вторую половину текущего года, однако точные сроки и размер выплат пока не определены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных