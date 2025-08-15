Совкомбанк во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза
Во II квартале 2025 г. Совкомбанк сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,7 раза до 5 млрд руб. по сравнению с 13,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Это следует из сообщения на сайте банка.
«Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE – к привычным показателям», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Он добавил, что в III квартале в банке ожидают расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Прогнозы Совкомбанка на второе полугодие 2025 г. существенно превышают результаты первого полугодия, но итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 г., заключил Гусев.
За первое полугодие 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка составила 17,5 млрд руб., что на 54,7% меньше показателя годом ранее – 38,4 млрд руб. Чистый процентный доход за указанный период составил 73,193 млрд руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 77,982 млрд руб.
По итогам I квартала 2025 г. Совкомбанк показал существенное снижение чистой прибыли по МСФО – она сократилась на 49,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12,53 млрд руб. При этом выручка банка продемонстрировала значительный рост на 57%, превысив 228 млрд руб. Этот результат стал возможен благодаря увеличению комиссионного дохода на 63%, расширению гарантийного бизнеса и росту процентных доходов.
2 июля акционеры Совкомбанка утвердили выплату первого транша дивидендов за 2024 г. До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на одну акцию. Для получения выплат акции необходимо приобрести до 7 июля – последнего дня, дающего право на дивиденды. Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, что эквивалентно 0,35 руб. на акцию. Второй этап запланирован на вторую половину текущего года, однако точные сроки и размер выплат пока не определены.