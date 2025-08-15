Совкомбанк во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

2 июля акционеры Совкомбанка утвердили выплату первого транша дивидендов за 2024 г. До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на одну акцию. Для получения выплат акции необходимо приобрести до 7 июля – последнего дня, дающего право на дивиденды. Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, что эквивалентно 0,35 руб. на акцию. Второй этап запланирован на вторую половину текущего года, однако точные сроки и размер выплат пока не определены.