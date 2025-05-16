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Чистая прибыль Совкомбанка снизилась почти в два раза за I квартал

Ведомости

Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2025 г. снизилась на 49,88% год к году и составила 12,53 млрд руб. Об этом говорится в отчете банка, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

При этом выручка банка увеличилась на 57% до 228 млрд руб. Рост обусловлен повышением банковского комиссионного дохода (+63%), расширением гарантийного бизнеса, а также ростом процентных доходов.

Акционерный капитал возрос на 6,9%. На 31 марта он составил 352 млрд руб., по сравнению с 329 млрд руб. на конец 2024 г.

Чистые процентные доходы увеличились на 14%, составив 34,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы достигли 12,1 млрд руб., что на 30% превышает показатели предыдущего года. Прочие операционные доходы за отчетный период снизились более чем в два раза, составив 8,8 млрд руб.

Согласно отчету банка, на 31 марта объем кредитов физическим лицам составил 1,35 трлн руб., что ниже показателя IV квартала 2024 г., когда этот показатель составил 1,42 трлн руб. Активы Совкомбанка на 31 марта уменьшились до 3,875 трлн руб., что соответствует снижению на 4,2%. Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов составил 300,9 млрд руб., а розничный кредитный портфель – 1,376 трлн руб. Отмечается, что основным драйвером стали кредиты крупным компаниям с низким кредитным риском.

По итогам прошлого года Совкомбанк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77,2 млрд руб. Выручка выросла в два раза и составила 722 млрд руб. (395 млрд руб. в 2023 г.), активы увеличились на 27% г/г и составили 4 трлн руб. за счет органического и неорганического роста, операционные расходы составили 132 млрд руб. (рост на 40%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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