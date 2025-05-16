Чистая прибыль Совкомбанка снизилась почти в два раза за I квартал

По итогам прошлого года Совкомбанк снизил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77,2 млрд руб. Выручка выросла в два раза и составила 722 млрд руб. (395 млрд руб. в 2023 г.), активы увеличились на 27% г/г и составили 4 трлн руб. за счет органического и неорганического роста, операционные расходы составили 132 млрд руб. (рост на 40%).