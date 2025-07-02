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Акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов за 2024 год

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Акционеры Совкомбанка утвердили выплату первого транша дивидендов за 2024 г. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте раскрытия информации.

До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на одну акцию. Для получения выплат акции необходимо приобрести до 7 июля – последнего дня, дающего право на дивиденды.

Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, что эквивалентно 0,35 руб. на акцию. Второй этап запланирован на вторую половину текущего года, однако точные сроки и размер выплат пока не определены.

По итогам I квартала 2025 г. Совкомбанк показал существенное снижение чистой прибыли по МСФО – она сократилась на 49,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12,53 млрд руб. При этом выручка банка продемонстрировала значительный рост на 57%, превысив 228 млрд руб. Этот результат стал возможен благодаря увеличению комиссионного дохода на 63%, расширению гарантийного бизнеса и росту процентных доходов.

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