Акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов за 2024 год

Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, что эквивалентно 0,35 руб. на акцию. Второй этап запланирован на вторую половину текущего года, однако точные сроки и размер выплат пока не определены.