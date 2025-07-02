Акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов за 2024 год
Акционеры Совкомбанка утвердили выплату первого транша дивидендов за 2024 г. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте раскрытия информации.
До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на одну акцию. Для получения выплат акции необходимо приобрести до 7 июля – последнего дня, дающего право на дивиденды.
Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составит 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, что эквивалентно 0,35 руб. на акцию. Второй этап запланирован на вторую половину текущего года, однако точные сроки и размер выплат пока не определены.
По итогам I квартала 2025 г. Совкомбанк показал существенное снижение чистой прибыли по МСФО – она сократилась на 49,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12,53 млрд руб. При этом выручка банка продемонстрировала значительный рост на 57%, превысив 228 млрд руб. Этот результат стал возможен благодаря увеличению комиссионного дохода на 63%, расширению гарантийного бизнеса и росту процентных доходов.