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Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды в 0,35 рубля на акцию

Ведомости

Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. Выплаты будут осуществлены в два этапа, сообщается в официальном заявлении компании.

Право на получение дивидендов будет предоставлено акционерам, включенным в реестр по состоянию на 8 июля 2025 г.

На первом этапе банк планирует выплатить 0,35 руб. на акцию. На эти цели будет направлено 10% чистой прибыли, полученной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г.

Второй этап выплат запланирован на вторую половину 2025 г. Точная дата и размер выплат будут определены позднее с учетом ряда факторов, включая планы привлечения субординированного и вечного долга, потенциальные сделки M&A и другие аспекты, влияющие на капитал банка.

В Совкомбанке отметили, что они остаются приверженными долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% прибыли среди акционеров. Однако в зависимости от обстоятельств, чтобы максимизировать долгосрочную акционерную стоимость, доля распределяемой прибыли может быть скорректирована в сторону снижения.

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за I квартал 2025 г. снизилась на 49,88% в годовом выражении и составила 12,53 млрд руб. Тем не менее выручка банка показала значительный рост на 57%, достигнув 228 млрд руб. Рост выручки был обеспечен за счет повышения банковского комиссионного дохода (+63%), расширения гарантийного бизнеса и роста процентных доходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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