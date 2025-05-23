Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды в 0,35 рубля на акцию
Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. Выплаты будут осуществлены в два этапа, сообщается в официальном заявлении компании.
Право на получение дивидендов будет предоставлено акционерам, включенным в реестр по состоянию на 8 июля 2025 г.
На первом этапе банк планирует выплатить 0,35 руб. на акцию. На эти цели будет направлено 10% чистой прибыли, полученной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г.
Второй этап выплат запланирован на вторую половину 2025 г. Точная дата и размер выплат будут определены позднее с учетом ряда факторов, включая планы привлечения субординированного и вечного долга, потенциальные сделки M&A и другие аспекты, влияющие на капитал банка.
В Совкомбанке отметили, что они остаются приверженными долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% прибыли среди акционеров. Однако в зависимости от обстоятельств, чтобы максимизировать долгосрочную акционерную стоимость, доля распределяемой прибыли может быть скорректирована в сторону снижения.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за I квартал 2025 г. снизилась на 49,88% в годовом выражении и составила 12,53 млрд руб. Тем не менее выручка банка показала значительный рост на 57%, достигнув 228 млрд руб. Рост выручки был обеспечен за счет повышения банковского комиссионного дохода (+63%), расширения гарантийного бизнеса и роста процентных доходов.