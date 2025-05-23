Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды в 0,35 рубля на акцию

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за I квартал 2025 г. снизилась на 49,88% в годовом выражении и составила 12,53 млрд руб. Тем не менее выручка банка показала значительный рост на 57%, достигнув 228 млрд руб. Рост выручки был обеспечен за счет повышения банковского комиссионного дохода (+63%), расширения гарантийного бизнеса и роста процентных доходов.