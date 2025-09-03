Акционеры «Всеинструменты.ру» одобрили дивиденды в размере 1 рубль на акцию

26 августа стало известно, что за первое полугодие 2025 г. чистая прибыль «Всеинструменты.ру» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 192 млн руб. В то же время выручка компании увеличилась на 14% год к году до 86,8 млрд руб. В сообщении говорится, что такого результата удалось достичь за счет увеличения среднего чека на 24,1%. Показатель EBITDA за указанный период увеличился на 26% до 7,4 млрд руб. благодаря росту выручки и мероприятиям, направленным на контроль за денежными расходами.