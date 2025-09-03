Газета
Акционеры «Всеинструменты.ру» одобрили дивиденды в размере 1 рубль на акцию

Общее собрание акционеров «Всеинструменты.ру» одобрило выплату дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 1 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.  

Общий объем выплат составит 500 млн руб. Датой закрытия реестра для получения дивидендов собрание акционеров приняло решение назначить 12 сентября. Выплаты поступят не позднее 26 сентября.

26 августа стало известно, что за первое полугодие 2025 г. чистая прибыль «Всеинструменты.ру» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 192 млн руб. В то же время выручка компании увеличилась на 14% год к году до 86,8 млрд руб. В сообщении говорится, что такого результата удалось достичь за счет увеличения среднего чека на 24,1%. Показатель EBITDA за указанный период увеличился на 26% до 7,4 млрд руб. благодаря росту выручки и мероприятиям, направленным на контроль за денежными расходами.

