«Сибур» завершил размещение облигаций объемом $400 млн
ПАО «Сибур холдинг» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом $400 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Количество ценных бумаг составило 4 млн шт. по $100 за каждую. Фиксированные ежемесячные купоны будут выплачиваться по ставке 6,65% годовых. Облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.
Ранее «Сибур холдинг» получил долгосрочные кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств Китая – CSCI Pengyuan: A- по международной шкале и AAA – по локальной. Прогноз по рейтингам – «стабильный».
В феврале российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Сибура» на уровне AАА (максимальная финансовая устойчивость) и изменило прогноз на «развивающийся» со «стабильного». Конкурент «Эксперт РА» – АКРА в сентябре 2024 г. подтвердило рейтинг AАА «Сибура» со «стабильным» прогнозом (не изменился).