«Сибур» завершил размещение облигаций объемом $400 млн

В феврале российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Сибура» на уровне AАА (максимальная финансовая устойчивость) и изменило прогноз на «развивающийся» со «стабильного». Конкурент «Эксперт РА» – АКРА в сентябре 2024 г. подтвердило рейтинг AАА «Сибура» со «стабильным» прогнозом (не изменился).