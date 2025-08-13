«Сибур» получил кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств Китая

«Сибур» получил кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств КитаяCSCI Pengyuan высоко оценило финансовую устойчивость компании
Нефтегазохимический «Сибур холдинг» получил долгосрочные кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств Китая CSCI Pengyuan: A- – по международной шкале и AAA – по локальной. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель агентства. Прогноз по рейтингам – «стабильный».
Рейтинг A по глобальной шкале CSCI Pengyuan указывает на относительно низкий риск дефолта и высокую способность выполнять финансовые обязательства, которая, впрочем, может быть несколько уязвимой в неблагоприятных деловых или экономических условиях. А вот оценка AAA по национальной шкале говорит о высокой способности погашать долги, практическим полном отсутствии подверженности влиянию неблагоприятных условий и крайне низком риске дефолта.
В феврале этого года российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Сибура» на уровне AАА (максимальная финансовая устойчивость) и изменило прогноз на «развивающийся» со «стабильного». Конкурент «Эксперт РА» – АКРА в сентябре 2024 г. подтвердил рейтинг AАА «Сибура» со стабильным прогнозом (не изменился).
Преимущество устойчивости
Оценка CSCI Pengyuan отражает доминирующее положение «Сибура» на внутреннем рынке нефтехимии благодаря полностью интегрированной цепочке создания стоимости, диверсифицированному продуктовому портфелю и значительным преимуществам в области затрат, пишет агентство в обоснование рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»).
«Сибур» сохраняет лидерство в ключевых секторах, таких как производство полиолефинов, пластиков, эластомеров и продуктов органического синтеза, перечисляет CSCI Pengyuan. Продукты компании широко применяются в ключевых секторах российской экономики, включая строительство, сельское хозяйство, упаковку, транспорт, здравоохранение и производство потребительских товаров, отметило агентство.
Конкурентные преимущества «Сибура», по мнению CSCI Pengyuan, основаны на трех «столпах» – гарантированные поставки сырья по собственной трубопроводной инфраструктуре, сохранение ценового преимущества за счет долгосрочных контрактов на поставку и географически оптимизированные производственные кластеры, обеспечивающие максимальную логистическую эффективность и операционную синергию.
Также в числе преимуществ «Сибура» – устойчивость рентабельности по EBITDA, превышающая 40%, отмечает CSCI Pengyuan. По прогнозу агентства, в 2025–2026 гг. компания будет поддерживать этот показатель в диапазоне 40–45%. Помимо ориентации на внутренний рынок «Сибур» активно развивает международное сотрудничество и постоянно укрепляет свое присутствие на региональных рынках и влияние бренда, добавили в CSCI Pengyuan.
Структурная зависимость
Но CSCI Pengyuan обеспокоено тем, что с 2021 г. доля выручки «Сибура» на российском рынке увеличилась с 60 до 71% в 2024 г. Всего в прошлом году выручка компании составила 1,171 трлн руб. (+7,7% год к году). Эта «структурная зависимость» от внутреннего рынка делает результаты деятельности «Сибура» подверженными колебаниям макроэкономической ситуации в России, опасается агентство.
Потенциальное замедление отечественной экономики или сокращение спроса на нефтехимическую продукцию может напрямую повлиять на операционные показатели «Сибура» и перспективы его долгосрочного роста, предупреждает CSCI Pengyuan. Частые колебания курса рубля усиливают волатильность прибыли за счет курсовых разниц, а высокая ключевая ставка Банка России (сейчас – 18% годовых) значительно увеличивает расходы на привлечение финансирования и оказывает давление на рентабельность, перечисляет агентство.
Кроме того, сама нефтехимия демонстрирует сильную чувствительность к глобальным энергетическим и экономическим циклам, констатировало CSCI Pengyuan: колебания цен на нефть и газ через стоимость сырья влияют на цены на конечную продукцию, что впоследствии влияет на рентабельность «Сибура» по EBITDA.
К тому же «Сибур», хотя и не включен в санкционные списки ЕС, США или Великобритании, все же сталкивается с такими внешними рисками, как эмбарго на поставки технологий и оборудования и ограничения на импорт, констатировало агентство. Потенциальные краткосрочные перебои в обслуживании критически важного оборудования или модернизации технологий могут поставить под угрозу непрерывность производства, а возросшие затраты, связанные с поиском локальных альтернатив, могут создать нагрузку на денежный поток, предупредило CSCI Pengyuan.