«Сибур» получил кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств Китая

К тому же «Сибур», хотя и не включен в санкционные списки ЕС, США или Великобритании, все же сталкивается с такими внешними рисками, как эмбарго на поставки технологий и оборудования и ограничения на импорт, констатировало агентство. Потенциальные краткосрочные перебои в обслуживании критически важного оборудования или модернизации технологий могут поставить под угрозу непрерывность производства, а возросшие затраты, связанные с поиском локальных альтернатив, могут создать нагрузку на денежный поток, предупредило CSCI Pengyuan.