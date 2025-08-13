Газета
Главная / Финансы /

«Сибур» получил кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств Китая

CSCI Pengyuan высоко оценило финансовую устойчивость компании
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Нефтегазохимический «Сибур холдинг» получил долгосрочные кредитные рейтинги в одном из крупнейших агентств Китая CSCI Pengyuan: A- – по международной шкале и AAA – по локальной. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель агентства. Прогноз по рейтингам – «стабильный».

Рейтинг A по глобальной шкале CSCI Pengyuan указывает на относительно низкий риск дефолта и высокую способность выполнять финансовые обязательства, которая, впрочем, может быть несколько уязвимой в неблагоприятных деловых или экономических условиях. А вот оценка AAA по национальной шкале говорит о высокой способности погашать долги, практическим полном отсутствии подверженности влиянию неблагоприятных условий и крайне низком риске дефолта.

В феврале этого года российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Сибура» на уровне AАА (максимальная финансовая устойчивость) и изменило прогноз на «развивающийся» со «стабильного». Конкурент «Эксперт РА» – АКРА в сентябре 2024 г. подтвердил рейтинг AАА «Сибура» со стабильным прогнозом (не изменился).

«Русал» получил третий китайский рейтинг в 2025 году

Инвестиции / Эмитенты

Преимущество устойчивости

Оценка CSCI Pengyuan отражает доминирующее положение «Сибура» на внутреннем рынке нефтехимии благодаря полностью интегрированной цепочке создания стоимости, диверсифицированному продуктовому портфелю и значительным преимуществам в области затрат, пишет агентство в обоснование рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»).

«Сибур» сохраняет лидерство в ключевых секторах, таких как производство полиолефинов, пластиков, эластомеров и продуктов органического синтеза, перечисляет CSCI Pengyuan. Продукты компании широко применяются в ключевых секторах российской экономики, включая строительство, сельское хозяйство, упаковку, транспорт, здравоохранение и производство потребительских товаров, отметило агентство.

Конкурентные преимущества «Сибура», по мнению CSCI Pengyuan, основаны на трех «столпах» – гарантированные поставки сырья по собственной трубопроводной инфраструктуре, сохранение ценового преимущества за счет долгосрочных контрактов на поставку и географически оптимизированные производственные кластеры, обеспечивающие максимальную логистическую эффективность и операционную синергию.

Также в числе преимуществ «Сибура» – устойчивость рентабельности по EBITDA, превышающая 40%, отмечает CSCI Pengyuan. По прогнозу агентства, в 2025–2026 гг. компания будет поддерживать этот показатель в диапазоне 40–45%. Помимо ориентации на внутренний рынок «Сибур» активно развивает международное сотрудничество и постоянно укрепляет свое присутствие на региональных рынках и влияние бренда, добавили в CSCI Pengyuan.

Структурная зависимость

Но CSCI Pengyuan обеспокоено тем, что с 2021 г. доля выручки «Сибура» на российском рынке увеличилась с 60 до 71% в 2024 г. Всего в прошлом году выручка компании составила 1,171 трлн руб. (+7,7% год к году). Эта «структурная зависимость» от внутреннего рынка делает результаты деятельности «Сибура» подверженными колебаниям макроэкономической ситуации в России, опасается агентство.

Россия получила второй суверенный рейтинг в Китае

Финансы / Рынки

Потенциальное замедление отечественной экономики или сокращение спроса на нефтехимическую продукцию может напрямую повлиять на операционные показатели «Сибура» и перспективы его долгосрочного роста, предупреждает CSCI Pengyuan. Частые колебания курса рубля усиливают волатильность прибыли за счет курсовых разниц, а высокая ключевая ставка Банка России (сейчас – 18% годовых) значительно увеличивает расходы на привлечение финансирования и оказывает давление на рентабельность, перечисляет агентство.

Кроме того, сама нефтехимия демонстрирует сильную чувствительность к глобальным энергетическим и экономическим циклам, констатировало CSCI Pengyuan: колебания цен на нефть и газ через стоимость сырья влияют на цены на конечную продукцию, что впоследствии влияет на рентабельность «Сибура» по EBITDA.

К тому же «Сибур», хотя и не включен в санкционные списки ЕС, США или Великобритании, все же сталкивается с такими внешними рисками, как эмбарго на поставки технологий и оборудования и ограничения на импорт, констатировало агентство. Потенциальные краткосрочные перебои в обслуживании критически важного оборудования или модернизации технологий могут поставить под угрозу непрерывность производства, а возросшие затраты, связанные с поиском локальных альтернатив, могут создать нагрузку на денежный поток, предупредило CSCI Pengyuan.

