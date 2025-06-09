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«Русал» получил третий китайский рейтинг в 2025 году

Агентство CCXI присвоило компании высочайшую оценку по локальной шкале
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International Credit Rating (CCXI) присвоило «Русалу» высочайший кредитный рейтинг AAA по локальной шкале со стабильным прогнозом, говорится в сообщении CCXI, с которым ознакомились «Ведомости». Такая оценка означает высокую способность компании погашать долги, крайне низкую подверженность влиянию неблагоприятных экономических условий и такой же риск дефолта.

Преимуществами «Русала» CCXI называет значительные масштабы деятельности, низкие производственные затраты, высокую доходность инвестиций в акционерный капитал и низкий коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственным средствам). Но агентство обеспокоено влиянием геополитической напряженности на алюминиевую компанию – в частности, потенциальным риском новых ограничений и санкций в секторах ее деятельности. Беспокоят CCXI и значительная волатильность прибыли, высокая доля краткосрочных долгов и другие факторы, которые воздействуют на операции и кредитный профиль «Русала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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