«Русал» получил третий китайский рейтинг в 2025 году

Преимуществами «Русала» CCXI называет значительные масштабы деятельности, низкие производственные затраты, высокую доходность инвестиций в акционерный капитал и низкий коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственным средствам). Но агентство обеспокоено влиянием геополитической напряженности на алюминиевую компанию – в частности, потенциальным риском новых ограничений и санкций в секторах ее деятельности. Беспокоят CCXI и значительная волатильность прибыли, высокая доля краткосрочных долгов и другие факторы, которые воздействуют на операции и кредитный профиль «Русала».