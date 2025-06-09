«Русал» получил третий китайский рейтинг в 2025 году

«Русал» получил третий китайский рейтинг в 2025 годуАгентство CCXI присвоило компании высочайшую оценку по локальной шкале
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International Credit Rating (CCXI) присвоило «Русалу» высочайший кредитный рейтинг AAA по локальной шкале со стабильным прогнозом, говорится в сообщении CCXI, с которым ознакомились «Ведомости». Такая оценка означает высокую способность компании погашать долги, крайне низкую подверженность влиянию неблагоприятных экономических условий и такой же риск дефолта.
Преимуществами «Русала» CCXI называет значительные масштабы деятельности, низкие производственные затраты, высокую доходность инвестиций в акционерный капитал и низкий коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственным средствам). Но агентство обеспокоено влиянием геополитической напряженности на алюминиевую компанию – в частности, потенциальным риском новых ограничений и санкций в секторах ее деятельности. Беспокоят CCXI и значительная волатильность прибыли, высокая доля краткосрочных долгов и другие факторы, которые воздействуют на операции и кредитный профиль «Русала».