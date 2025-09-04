Goldman Sachs допустил рост стоимости золота до $5000 за унцию

Goldman Sachs обрисовал ряд возможных вариантов. По базовому прогнозу, рост цен на золото дойдет до $4000 за унцию к середине 2026 г. По сценарию с минимальным риском – до $4500. Прогноз с ценой почти в $5000 может сбыться, если хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США перейдет в золото.