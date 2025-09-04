Goldman Sachs допустил рост стоимости золота до $5000 за унцию
Аналитики Goldman Sachs Group считают, что цена на золото может вырасти до $5000 за унцию, если независимость Федеральной резервной системы (ФРС) США будет подорвана. Об этом сообщил Bloomberg.
В случае потери независимости ФРС инвесторы начнут переводить часть своих активов из казначейских облигаций в слитки. Это также может привести к снижению цен на акции и долгосрочные облигации и к ослаблению статуса доллара как резервной валюты, отмечают аналитики.
Goldman Sachs обрисовал ряд возможных вариантов. По базовому прогнозу, рост цен на золото дойдет до $4000 за унцию к середине 2026 г. По сценарию с минимальным риском – до $4500. Прогноз с ценой почти в $5000 может сбыться, если хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США перейдет в золото.
«В результате золото остается нашей самой твердой долгосрочной рекомендацией среди сырьевых товаров», – заключили аналитики.
2 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на бирже Comex впервые в истории превысила отметку $3600 за тройскую унцию. По данным агентства Reuters, золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.