Мосбиржа возобновит торги акциями «Эталона» 8 сентября

В конце июля группа «Эталон» объявила о завершении редомициляции в Россию. Отмечалось, что глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции МКПАО «Эталон груп». Это событие открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи.