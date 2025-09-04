Мосбиржа возобновит торги акциями «Эталона» 8 сентября
Торги обыкновенными акциями МКПАО «Эталон груп» будут возобновлены 8 сентября в связи с завершением конвертации. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
Возобновление торгов состоится в секции фондового рынка в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях с параметрами: размер стандартного лота – 1 акция, шаг цены – 0,02 руб.
В конце июля группа «Эталон» объявила о завершении редомициляции в Россию. Отмечалось, что глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции МКПАО «Эталон груп». Это событие открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи.