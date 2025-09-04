Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа возобновит торги акциями «Эталона» 8 сентября

Ведомости

Торги обыкновенными акциями МКПАО «Эталон груп» будут возобновлены 8 сентября в связи с завершением конвертации. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Возобновление торгов состоится в секции фондового рынка в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях с параметрами: размер стандартного лота – 1 акция, шаг цены – 0,02 руб.

В конце июля группа «Эталон» объявила о завершении редомициляции в Россию. Отмечалось, что глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции МКПАО «Эталон груп». Это событие открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её