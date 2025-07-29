«Эталон» завершил редомициляцию в Россию
Группа «Эталон» объявила о завершении редомициляции в Россию. Это следует из сообщения компании.
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции МКПАО «Эталон груп». Это событие открывает возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи.
С января Мосбиржа перевела ГДР Etalon Group PLC в третий уровень листинга и ограничила их обращение исключительно среди квалифицированных инвесторов. Предстоящий перевод акций во второй уровень котировального списка позволит снять эти ограничения.
Ожидается, что торги акциями МКПАО «Эталон груп» стартуют в начале сентября 2025 г.
Со 2 июля Мосбиржа приостановила торги расписками «Эталона» в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.
Группа «Эталон» – российская компания, основанная в 1987 г. и работающая в сфере девелопмента и строительства. Является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.